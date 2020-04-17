В России принят закон, по которому выплаты медикам, работающим с СОVID-19, освободят от НДФЛ

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17 апреля 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который также предусматривает налоговые послабления для организаций в связи с приобретением средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус

Во втором чтении в документ была внесена поправка, которая освободит от НДФЛ дополнительные выплаты медикам, работающим с СОVID-19.

В соответствии с поправками в Налоговый кодекс расходы организаций на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики и лечения коронавируса будут отнесены к расходам при исчислении налога на прибыль.

«Несмотря на то, что такие расходы не являются профильными для большинства предприятий, они не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Поправки направлены на снижение издержек налогоплательщиков в условиях пандемии», – говорится в пояснительной записке.

Также указывается, что закон «вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года».

Ранее Госдума приняла закон о государственных гарантиях для предприятий в условиях коронавируса.