На Южном Урале продлен режим обязательной самоизоляции

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17 апреля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, южноуральцы должны соблюдать режим до 30 апреля.

Алексей Текслер сегодня, 17 апреля, провел традиционный онлайн-брифинг с журналистами, на котором рассказал о мерах по предупреждению коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у четырех заболевших, общее количество заразившихся с начала пандемии составило 64 человека, 29 из них выздоровели.

Выписали из больницы и пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся, два последних анализа показали отрицательный результат. Алексей Текслер сообщил, что его анализы на коронавирус также отрицательные, поэтому сегодня он завершает соблюдение режима самоизоляции. Напомним, две недели глава региона не выходил из рабочего кабинета в связи с болезнью пресс-секретаря.

Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области пока не будут вводить пропускную систему. Как сообщали «Аргументы недели», теперь все прибывающие на Южный Урал из Москвы и Санкт-Петербурга будут соблюдать обязательный 14-дневный карантин. Сегодня первые пассажиры рейса Москва-Челябинск отправились на двухнедельную самоизоляцию. Напомним, что теперь в аэропортах Челябинска и Магнитогорска у прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга также берут в обязательном порядке анализ на коронавирус. Так удалось выявить два случая заболевания.