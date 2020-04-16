Южноуральцев, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга, отправят на карантин

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16 апреля 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Граждане, прибывшие в Челябинскую область воздушным или железнодорожным транспортом, должны провести 14 дней в самоизоляции.

Такое решение принял глава региона Алексей Текслер. Соответствующее предупреждение пассажиров организовано через РЖД, авиакомпании и аэропорты. Напомним, что всех прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга теститируют на коронавирус, благодаря этому удалось выявить заболевание у одного пассажира.

По данным на 16 апреля, коронавирус диагностировали еще у пятерых южноуральцев. Всего число инфицированных достигло 60 человек, из них 26 человек уже выздоровели и их выписали из больниц. На госпитализации остаются 34 человека.