Вице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков за работу

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17 апреля 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, фото соцсети

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выступила с обращением к медицинским работникам города. В видеообращении, которое опубликовано в YouTube-канале Депздрава вице-мэр подчеркнула, что основная нагрузка по борьбе с коронавирусом ложится именно на врачей.

Она напомнила, что в городе ведется масштабная работа по перепрофилированию коек под лечение COVID-19. Однако москвичи по-прежнему нуждаются в медицинской помощи по другим профилям. Поэтому нагрузка усиливается как на стационары, занятые в борьбе с новым вирусом, так и на другие больницы.

«Сегодня все службы столичного здравоохранения должны работать по универсальному алгоритму, в едином ритме и на одном дыхании», - говорит Анастасия Ракова в видеообращении.

Вице-мэр отметила, что результаты борьбы с коронавирусом зависят не только от медицинских работников, но и от управленческих решений властей и сознательности граждан в соблюдении режима самоизоляции.

В выступлении Анастасия Ракова поблагодарила медиков за самоотверженность, сплоченность, профессионализм и самоотдачу, которые позволят городу пройти через все испытания. «Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни. Мы обязательно справимся с тем вызовом, что сегодня стоит перед нами. Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус!», - заявила Анастасия Ракова.