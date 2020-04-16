Дневник военкора «АН», застрявшего в лесу на самоизоляции: то снегопад, то дождь

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16 апреля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Фото: Сергей Среда

В лесу пошли грибы. К сожалению, пока, только ядовитые. Об этом сообщил военкор АН, который после возвращения с Донбасса, проходит самоизоляцию в лесу.

Если вам предложат развести костер во время дождя, бегите. Бегите куда угодно: в деревню, в глушь, в Саратов, в монастырь, в запой. Есть возможность уехать за границу, бегите заграницу. Потому что разжечь костер во время дождя - это как вызвать сатану. Не помогут ни долгие пляски с бубном вокруг кострища, ни слезные мольбы, ни угрозы.

В четверг мне жутко повезло разводить огонь во время дождика. Первый раз было с утра. Утром слегка моросило. Отсырело все на свете. Подпалить дрова помогла только смесь газеты, пакета и отборного мата.

Второй раз разжигать костер пришлось из-за того, что я о нем попросту забыл за постройкой навес-заслона. Дождик моросил весь день, поэтому все, что не отсырело к утру, доотсырело к четырем часам дня, когда я достроил свою хибару.

Вообще, навес-заслон нужно было построить в самый первый день, чтобы прятаться от дождя. Но в первый день было поздно, во второй - лениво, а во все последующие дни - и так сойдет.

Теперь пожимала непогода. Накануне вечером начался снегопад. Я даже немного обрадовался. После этого климатического недоразумения (потому что в апреле) можно было узнать, кто же живет по соседству. На снегу точно должны были остаться следы.

К утру от снега осталась лишь память и легкая грусть. Накрапывала морось, и стало понятно, что седьмой день лагеря пройдет весело.

Идея с навес-заслоном возникла после отказа от палатки. Она теперь у меня тоже появилась. Но в палатке пока холодно. В машине гораздо теплее и уютнее.

Навес-заслон лучше палатки тем, что возле него можно развести костер. Так гораздо теплее. Вообще, подобными укрытиями пользовались партизаны во время Великой Отечественной войны, и совершенно себя не дискредитировали за прошедшие годы.

Современные армейские наставления рекомендуют использовать для навес-заслона поваленные деревья. Можно использовать для строительства плащ-палатку. Либо и вовсе самому повалить дерево, сделав пенек высотой по грудь. Из всего плотницкого арсенала у меня только перочинный ножик и чайная ложечка. Проще дозвониться до Дональда Трампа, чем спилить этой ерундой мало-мальски подходящее дерево.

До и уходить с полянки не хотелось. Она уже как родная. Поэтому было решено ставить навес-заслон прямо на стоянке. Натаскав жердин, я сделал остов. А потом накидал сверху сосновых веточек. Стоянка тут же заиграла новыми красками. Когда-нибудь тут будет город. А, не-е, не будет. Я уезжаю уже в воскресенье.

Так или иначе, моя самоизоляция уже принимает цивилизованный вид. Дожить до воскресенья - это раз плюнуть. Я уже без пяти минут дембель.