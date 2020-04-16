Ветеринары рассказали, могут ли животные заразиться новым коронавирусом

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16 апреля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Многие хозяева домашних питомцев задаются вопросом, опасен ли коронавирус для животных и есть ли возможность заразиться COVID-19 от пушистого любимца. Ответы дали в комитете по ветеринарии Москвы.

«Существует риск заражения домашних животных в результате их тесного контакта с людьми, болеющими новой коронавирусной инфекцией, при несоблюдении мер предосторожности и гигиены. Заражение животных вирусом COVID-19 может иметь последствия для их здоровья и благополучия», - предупредили столичные ветеринары.

Специалисты также подчеркнули, что на сегодняшний день не существует лекарства для животных от новой коронавирусной инфекции COVID-19.