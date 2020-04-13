В Екатеринбурге стали чаще выбрасывать домашних животных

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13 апреля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В Екатеринбурге с введением режима самоизоляции люди стали чаще выбрасывать на улицу своих питомцев. За последнюю неделю, говорят зоозащитники, количество бездомных животных увеличилось в три раза.

Кошек и собак, в том числе породистых, находят чаще всего во дворах. На многих есть ошейники. Животные чистые и ласковые, видно, что выросли они не на улице. Взять всех к себе в приют зоозащитники физически не могут. Там нет ни места, ни финансов на содержание большого количества питомцев. Поэтому волонтёры рады любой помощи. Особенно, если кто-то из жителей захочет забрать кошку или собаку к себе домой.