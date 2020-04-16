Госдума в приоритетном порядке проработает поручение президента по освобождению выплат врачам от НДФЛ

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16 апреля 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Думскому комитету по бюджету и налогам поручено в приоритетном порядке проработать и представить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс в части освобождения от НДФЛ выплат врачам.

Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Комиссия Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства обсудит с регионами и бизнес-сообществом механизм реализации инициатив, предложенных президентом. В частности, расширение перечня наиболее пострадавших отраслей за счет компаний, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, а также список ключевых для экономики регионов системообразующих предприятий», – пояснил председатель ГД.

Он также отметил, что важно обсудить эти вопросы с регионами, которые «лучше знают, какие предприятия особенно нуждаются в поддержке».

Ранее в Госдуме предлагали отменить НДФЛ для части россиян.