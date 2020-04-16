Госдума в приоритетном порядке проработает поручение президента по освобождению выплат врачам от НДФЛ

Думскому комитету по бюджету и налогам поручено в приоритетном порядке проработать и представить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс в части освобождения от НДФЛ выплат врачам.
Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
«Комиссия Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства обсудит с регионами и бизнес-сообществом механизм реализации инициатив, предложенных президентом. В частности, расширение перечня наиболее пострадавших отраслей за счет компаний, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, а также список ключевых для экономики регионов системообразующих предприятий», – пояснил председатель ГД.
Он также отметил, что важно обсудить эти вопросы с регионами, которые «лучше знают, какие предприятия особенно нуждаются в поддержке».
Ранее в Госдуме предлагали отменить НДФЛ для части россиян.