Стало известно, когда самый высокий риск заразиться коронавирусом

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16 апреля 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

По словам ученых, опаснее всего заболевший именно тогда, когда он сам еще не знает, что болен. Свыше 40% случаев заражения коронавирусной инфекцией происходят именно тогда, когда человек еще не почувствовал первых симптомов.

Китайские эпидемиологи выяснили, что в человеческом организме максимальное число вирусных частиц образуется в первые несколько дней после заражения. При этом наибольшую опасность переносчик коронавируса представляет за 0,7 дня до проявления первых симптомов болезни. Также отмечается, что порядка 44% случаев передачи коронавирусной инфекции случилось до того, как носитель вируса почувствовал себя больным.