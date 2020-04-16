В Москве оценили идею введения продуктовых карточек

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16 апреля 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал предложение о введении продуктовых карточек в Москве. При этом он отметил, что в столице ежедневное работает более 17 тыс. торговых предприятий.

«Пока эта мера не рассматривается, и мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно. Может быть, месяц назад у нас и было пару дней такого ажиотажного спроса, торговля работала на пределе. Сейчас спрос выровнялся», - пояснил он.

Немерюк отметил, что цены на продукты мониторятся каждый день. Кроме того, запас продовольствия сформирован на 30-45 дней, уточнил он.

«… и маски производятся в Москве. В том числе ежедневно 150 тысяч масок развозится по предприятиям торговли для того, чтобы обеспечить всех кассиров, продавцов, всех сотрудников этих предприятий», - добавил он.

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