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Названы три категории граждан, которые готовы украсть продукты в период пандемии

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Названы три категории граждан, которые готовы украсть продукты в период пандемии
фото: pixabay.com

Доцент кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александр Теохаров назвал три группы людей, которые чаще всего крадут продукты питания. Отмечается, что на фоне пандемии число уличных краж сократилось на 9,9%, а продовольственных - увеличились на 11,2%.

В первую группу Теохаров отнес ранее судимых людей. По его словам, это неженатые мужчины от 25 до 45 лет, которые имеют опыт имущественных краж, им не сложно проникнуть в жилища или служебные помещения. Эксперт считает, что они не способны прикладывать усилия в поиске работы.

Во вторую категорию, по его мнению, входят гастарбайтеры – мужчины от 20 до 35 лет, неженатые и без судимости.
«Что толкает приезжих совершать грабежи - понятно: у многих из них сейчас нет работы, нет денег, эти факторы подталкивают к преступлениям», - поясни он, отметив, что они отбирают большие пакеты у женщин.

Теохаров добавил, что в последнюю группу входят обычные граждане, ранее не имевшие проблем с законом. По его словам, они либо «дошли до ручки», либо посчитали, что «товар остался без присмотра».

БА

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