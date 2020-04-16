Опубликовано видео проверки цифровых пропусков

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16 апреля 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

Фото: Sputnik/Xinhua/globallookpress.com

Сотрудники ГИБДД показали программу, которая проверяет достоверность введенных данных в цифровых пропусках у водителей и пассажиров. Известно, что новая система начала действовать в Московском регионе с 15 апреля.

Инспектор рассказал, что QR-код сканируется установленным на планшетах приложением «COVID сканер». Правда сама интерактивная функция, пока доступна только в Подмосковье, а в столице заработает чуть позже.

«Гражданин нам предъявляет QR-код. Мы его сканируем и видим сразу результат. Светится зеленая рамка, значит пропуск действителен … Если будет красная — значит пропуск недействителен», - пояснил он.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, по какой причине столичным властям пришлось ввести пропускной режим.