Песков объяснил, почему для москвичей ввели пропускной режим

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Дмитрий Песков объяснил, по какой причине столичным властям пришлось ввести для жителей и гостей города пропускной режим. По словам пресс-секретаря президента РФ, это стало вынужденной мерой.

Песков отметил, что сейчас столичная система здравоохранения переживает «наибольшую нагрузку». При этом москвичи не отнеслись должным образам к просьбам властей.

«К большому сожалению, москвичи и гости столицы в эти дни не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков», - сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков ответил, последуют ли наказания за создание столпотворения в Москве.