Песков объяснил, почему для москвичей ввели пропускной режим

Дмитрий Песков объяснил, по какой причине столичным властям пришлось ввести для жителей и гостей города пропускной режим. По словам пресс-секретаря президента РФ, это стало вынужденной мерой.
Песков отметил, что сейчас столичная система здравоохранения переживает «наибольшую нагрузку». При этом москвичи не отнеслись должным образам к просьбам властей.
«К большому сожалению, москвичи и гости столицы в эти дни не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков», - сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков ответил, последуют ли наказания за создание столпотворения в Москве.