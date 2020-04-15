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Песков объяснил, почему для москвичей ввели пропускной режим

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Песков объяснил, почему для москвичей ввели пропускной режим
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Дмитрий Песков объяснил, по какой причине столичным властям пришлось ввести для жителей и гостей города пропускной режим. По словам пресс-секретаря президента РФ, это стало вынужденной мерой.

Песков отметил, что сейчас столичная система здравоохранения переживает «наибольшую нагрузку». При этом москвичи не отнеслись должным образам к просьбам властей.

«К большому сожалению, москвичи и гости столицы в эти дни не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков», - сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков ответил, последуют ли наказания за создание столпотворения в Москве.

АБ

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