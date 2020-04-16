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На Сахалине стоматолог проигнорировал карантин и заразился коронавирусом

, 08:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sakhalin.info

На Сахалине стоматолог проигнорировал карантин и заразился коронавирусом
Фото: Pixabay

Врачу-стоматологу с Сахалина, у которого подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, грозит уголовная ответственность.

Мужчина получил предписание Роспотребнадзора о соблюдении режима в домашней обсервации, однако продолжал работать в коммерческой медицинской организации. При обнаружении подозрений на коронавирусную инфекцию пациент был оперативно госпитализирован, положительный диагноз на коронавирус был подтвержден.

Уже определены все пациенты, обращавшиеся к специалисту в этот период за профессиональной помощью. Все они направлены на изоляцию и проходят обследование. Сам нарушитель режима сейчас проходит комплексное лечение в инфекционном госпитале. Если будут выявлены и подтверждены факты заражения других лиц, к врачу могут быть применены меры ответственности, вплоть до уголовной.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске зафиксировали второй случай гибели от коронавируса.

ДВа

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