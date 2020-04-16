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В Новосибирске зафиксировали второй случай гибели от коронавируса

, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Новосибирске зафиксировали второй случай гибели от коронавируса
Фото: Pixabay

В Новосибирской инфекционной больнице с коронавирусной инфекцией скончался второй человек. Это водитель-дальнобойщик из Москвы, который был в Сибири транзитом, его госпитализировали уже в тяжелом состоянии.

В сообщении областного оперативного штаба говорится, что второй умерший пациент – иногородний водитель. Мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, а также декомпенсированный сахарный диабет.

По данным на 16 апреля, в Новосибирске 11 новых больных коронавирусом – большинство заразились в областном центре.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области 20 жителей излечились от коронавируса нового типа.

ДВа

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