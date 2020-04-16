Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Житель Северной Осетии попал под уголовную статью за фейк о коронавирусе

, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Северной Осетии попал под уголовную статью за фейк о коронавирусе
Фото: соцсети

38-летней житель Владикавказа опубликовал в соцсетях две видеозаписи, в которых назвал принимаемые местными властями меры по защите населения от коронавируса надуманными.

По сообщении североосетинского следственного управления СК России, мужчина призывал население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляции.

В отношении владикавказца возбудили уголовное дело по ст. 207.1 (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). В настоящее время назначен ряд экспертиз, после чего действиям мужчины дадут надлежащую правовую оценку.

Ранее сообщалось, что фейковые новости о коронавирусе могут обойтись в пять лет лишения свободы.

ДВа

В мире

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии COVID.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью