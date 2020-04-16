Житель Северной Осетии попал под уголовную статью за фейк о коронавирусе

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16 апреля 2020, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

38-летней житель Владикавказа опубликовал в соцсетях две видеозаписи, в которых назвал принимаемые местными властями меры по защите населения от коронавируса надуманными.

По сообщении североосетинского следственного управления СК России, мужчина призывал население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляции.

В отношении владикавказца возбудили уголовное дело по ст. 207.1 (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). В настоящее время назначен ряд экспертиз, после чего действиям мужчины дадут надлежащую правовую оценку.

Ранее сообщалось, что фейковые новости о коронавирусе могут обойтись в пять лет лишения свободы.