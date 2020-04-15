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Дмитрий Медведев уверен: борьба с пандемией - вопрос обеспечения безопасности России

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Дмитрий Медведев уверен: борьба с пандемией - вопрос обеспечения безопасности России
kremlin.ru

Дмитрий Медведев уверен: ситуация с коронавирусом является вопросом безопасности России, как текущей, так и на перспективу после завершения эпидемии. Об этом зампред Совбеза РФ  заявил  в ходе онлайн-совещания с представителями бизнеса по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией.

Медведев также отметил, что ситуация с распространением болезни угрожает не только здоровью и жизни людей, но и, конечно, многим отраслям бизнеса. Дмитрий Анатольевич напомнил: все пандемии заканчиваются, а экономика остается, и вопрос в том, в каком состоянии она останется.

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