Путин поручил правительству доработать список системообразующих предприятий

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15 апреля 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин на совещании 15 апреля поручил правительству доработать список системообразующих предприятий. На совещании с членами правительства, проходящем в онлайн режиме, президент пояснил, что в списке должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики.

"Прошу Правительство доработать их список, причём на основе внятных, чётких, объективных критериев

причём на основе внятных, чётких, объективных критериев", - сказал глава государства.

Ранее в список вошло более тысячи крупных предприятий, составляющих основу экономики страны.

Для этих компаний Путин предложил "предусмотреть новый специальный кредитный продукт". "Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам", - пояснил он. По словам Путина, такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам. Так власти планируют поддержать занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке.

"Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. Т.е. реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки", - пообещал Путин. Также президент сказал, что половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина, и это даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы.