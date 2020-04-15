В республике Коми осквернен памятник погибшим от репрессий латышам

Первый памятник заключенным ГУЛАГа в Коми АССР и на территории всего СССР -Dzimtenei (Родине) – был установлен в 1956 году. А памятник погибшим землякам – латышам от сталинских репрессий был установлен на месте лагерного кладбища при ОЛП №2 Минлага (г. Инта). Скульптор – Эдуардс Сидрабс. Он был заключенным в лагере.
Памятник – символ далекой родины. Символ Латвии и скорбь о тех, кто ее уже никогда не увидит. Открытие памятника состоялось 29 июля 1956 года.
И сегодня памятник осквернен. На нем нелюди нарисовали фашистскую свастику.
Об этом сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
«Получив такую информацию… Об осквернении памятника, посольство Латвии в Москве направило российской стороне официальную ноту, потребовав обеспечить уважение к памятнику репрессированным, как это требует заключенный странами договор».
Продолжение следует…