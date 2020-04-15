В республике Коми осквернен памятник погибшим от репрессий латышам

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15 апреля 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Первый памятник заключенным ГУЛАГа в Коми АССР и на территории всего СССР -Dzimtenei (Родине) – был установлен в 1956 году. А памятник погибшим землякам – латышам от сталинских репрессий был установлен на месте лагерного кладбища при ОЛП №2 Минлага (г. Инта). Скульптор – Эдуардс Сидрабс. Он был заключенным в лагере.

Памятник – символ далекой родины. Символ Латвии и скорбь о тех, кто ее уже никогда не увидит. Открытие памятника состоялось 29 июля 1956 года.

И сегодня памятник осквернен. На нем нелюди нарисовали фашистскую свастику.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

«Получив такую информацию… Об осквернении памятника, посольство Латвии в Москве направило российской стороне официальную ноту, потребовав обеспечить уважение к памятнику репрессированным, как это требует заключенный странами договор».

Продолжение следует…