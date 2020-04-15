Психолог рассказал о самых уязвимых перед COVID-19 людях

Психолог Сергей Ланг объяснил, что от психологического настроя человека во многом зависит его здоровье. Специалист назвал людей, наиболее уязвимых перед коронавирусной инфекцией.
Ланг отметил, что люди, верящие в собственную «неуязвимость», несут особую опасность для окружающих, а также сами больше рискуют заболеть. Он объяснил, что вера в то, что вирус его не коснется, отключает у человека инстинкт самосохранения, что в итоге приводит к нарушению рекомендаций и заражению. «Даже если у такого человека появятся симптомы коронавируса, он может сказать сам себе, что это обычный насморк и не будет придерживаться самоизоляции», - добавил специалист.
При этом и чрезмерная паника не приводит к хорошему, передаёт Радио Sputnik. Если человек уверен, что заболеет, то у него могут проявиться ложные симптомы.