Психолог рассказал о самых уязвимых перед COVID-19 людях

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15 апреля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Психолог Сергей Ланг объяснил, что от психологического настроя человека во многом зависит его здоровье. Специалист назвал людей, наиболее уязвимых перед коронавирусной инфекцией.

Ланг отметил, что люди, верящие в собственную «неуязвимость», несут особую опасность для окружающих, а также сами больше рискуют заболеть. Он объяснил, что вера в то, что вирус его не коснется, отключает у человека инстинкт самосохранения, что в итоге приводит к нарушению рекомендаций и заражению. «Даже если у такого человека появятся симптомы коронавируса, он может сказать сам себе, что это обычный насморк и не будет придерживаться самоизоляции», - добавил специалист.

При этом и чрезмерная паника не приводит к хорошему, передаёт Радио Sputnik. Если человек уверен, что заболеет, то у него могут проявиться ложные симптомы.