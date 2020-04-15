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Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Фото: pixabay.com

В США исследователи перечислили признаки, по которым можно определить, что у пациента с коронавирусом болезнь будет развиваться в тяжелой форме. Выводы основывались на данных более 4 тысяч заболевших.

Согласно клинической картине «тяжелых» больных, вероятность осложнений повышается, если на ранних этапах лечения зафиксировано повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина. Также о тяжести заболевания говорит и низкий уровень насыщаемости крови кислородом – от 88% и меньше. Кроме того, в группу риска попали заболевшие с ожирением. Такие пациенты рискуют оказаться среди «тяжелых» сильнее, чем люди с заболеваниями легких и сердца.

АБ

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