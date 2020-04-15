Человека с симптомами ОРВИ не обязательно будут проверять на COVID-19, считает врач

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 апреля 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В российском Минздраве порекомендовали врачам рассматривать любые симптомы ОРВИ как подозрение на COVID-19. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как будут проходить осмотры с учетом этих рекомендаций.

Специалист успокоил россиян: медики не будут отправлять на карантин из-за повышенной температуры или насморка. Он объяснил, что тест на коронавирус может сдать любой желающий. Помимо того, тестирование полагается тем, кому, по мнению врачей, это необходимо, передаёт Мир24.

«Раньше отправной точкой была температура. Когда она повышена, появляется кашель. Теперь появились новые симптомы – инверсия вкуса, когда у человека изменяется вкус, он неправильно чувствует вкус еды; появляется гипосмия – снижается обоняние, вплоть до аносмии. Весь комплекс симптомов позволяет нам заподозрить коронавирусную инфекцию», - объяснил Зайцев.