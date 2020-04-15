Коронавирус 15 апреля: найден блокирующий коронавирус препарат, в США COVID-19 унёс рекордное число жизней за сутки

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15 апреля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 15 апреля в мире зафиксировано 2 002 425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Жертвами вируса стали 126 779 человек, 486 123 – выздоровели. «Аргументы недели» рассказывают о самых актуальных новостях к этому часу.

– Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом. Исследование опубликовано в Journal of Biological Chemistry. Учёные установили, что лекарство способно блокировать размножение SARS-CoV-2 в организме. В скором времени начнётся проведение клинических испытаний. Только после этого препарат можно будет использовать массово.

– Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 100 человек. Погибшим было от 48 до 86 лет, у них были сопутствующие заболевания, среди которых – гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

– В США за минувшие сутки коронавирус унес рекордное число жизней. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число умерших с диагнозом «коронавирус» составило рекордные 2 228 человек. Днем ранее их было 1509 человек, это был четвертый день подряд, когда этот показатель снижался.

– Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. На своей страничке в социальной сети Facebook он заявил, что получил два отрицательных анализа на COVID-19.

– 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрмандо Пивета из Бразилии выздоровел после коронавируса. Две недели назад ему поставили диагноз «коронавирус», после чего он был доставлен в госпиталь вооруженных сил в Бразилиа. Аппарат ИВЛ пожилому пациенту, не понадобился, так как Пивета находится в прекрасной физической форме.

– Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что регион готов к введению цифровых пропусков. По его словам, соблюдение режима самоизоляции жителями региона оставляет желать лучшего, и сейчас они наблюдают за опытом Москвы. Решение о введении цифровых пропусков будет принято позже.