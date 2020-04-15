Как вернуть НДФЛ при приобретении лекарств

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

В «медицинских» ситуациях многие не знают, что компенсации подлежат траты не только на непосредственно лечение, но и расходы на покупку лекарственных средств. Кто имеет право на получение такого вычета и каким образом это сделать.



Общий принцип получения «лекарственного» вычета – точно такой же, как и в других ситуациях. Вернуть часть потраченных средств могут только работающие граждане – то есть те, с чьего дохода уплачивается 13%-ный подоходный налог. Так как пенсии НДФЛ не облагаются, неработающим пенсионерам вычет недоступен. За них вычет могут получить родственники – супруги, родители и дети того, для кого приобреталось лекарство. Деньги выплачивают в году, следующем за тем, в котором они были потрачены. Обращаться за вычетом следует в течение трёх лет с момента возникновения права на него.



Отметим, что до 2019 года перечень лекарственных средств, при покупке которых можно было вернуть НДФЛ, был ограничен. Частично компенсировать расходы на приобретение лекарств можно было только в том случае, если это лекарство входило в Перечень лекарственных средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику и приобретённых им за счёт собственных средств, размер стоимости которых учитывается при определении социального налогового вычета.



Однако в прошлом году отсыл к данному перечню в Налоговом кодексе был упразднён Федеральным законом №147-ФЗ от 17.06.2019. Теперь вычет можно оформить вне зависимости от того, какое именно лекарство назначил врач. Однако стоит помнить, что лимит потраченной суммы, с которой можно вернуть НДФЛ, на данный момент не изменился. Как и прежде, он составляет 120 тыс. руб. в год. Таким образом, максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.



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