В Кремле заявили, что обращения президента к россиянам не планируется

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15 апреля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что глава государства якобы готовит очередное обращение к гражданам.

Песков сообщил, что 15 апреля не будет обращения Владимира Путина к россиянам как такового, однако президент выступит перед началом совещания с членами правительства.

«Нет. Это не так. Будет выступление президента в начале совещания с членами правительства», - объяснил пресс-секретарь президента Российской Федерации.