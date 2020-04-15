Sohu назвал готовое ударить по силам НАТО оружие России в случае вторжения в Крым

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация наглядно продемонстрировала, какое оружие будет задействовано против сил Североатлантического альянса в случае их вторжения на территорию Крымского полуострова. Об этом говорится в материале, появившемся в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu обратил внимание на то, что некоторое время назад российские части ПВО провели в Крыму учения, в ходе которых отразили воздушную атаку условного противника. Военные задействовали ЗРК «Оса», ПЗРК «Игла», комплекс «Стрела».

В процитированной публикации отмечается, что названные системы могут стать для агрессора «настоящим огневым ежом».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в России раскрыли некоторые характеристики нового комплекса С-500.