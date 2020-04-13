Китайское издание Sohu назвало три самых страшных для НАТО российские ракеты

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13 апреля 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Комплекс «Искандер-М», Olga Sokolova / globallookpress.com

Названы российские ракеты, которых больше всего боится Североатлантический альянс. Данное оружие перечислено в материале, который разместили некоторое время назад в китайском интернет-сегменте.

Как пишет издание Sohu, «в самом сердце Европы» у Москвы есть стратегически важный район для развертывания своих комплексов – Калининградская область. На территории региона размещены самые страшные для НАТО ракеты РФ - «Точка», «Искандер» и П-800 «Оникс» - говорится в публикации, переведенной с китайского порталом «ПолитРоссия».

Ранее сегодня сообщалось, что американский журнал The National Interest окрестил перечисленные ракеты «абсолютным» оружием президента Владимира Путина.