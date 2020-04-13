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Американский журнал National Interest назвал «абсолютное» оружие Владимира Путина

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Американский журнал National Interest назвал «абсолютное» оружие Владимира Путина
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Имеющиеся на вооружении армии РФ мобильные ракетные комплексы являются «абсолютным» оружием президента страны Владимира Путина. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах американской прессы.

Автор журнала The National Interest отметил такие российские системы, как «Точка», «Искандер» и П-800 «Оникс». В процитированной публикации предсказывается, что Москва может использовать свои мобильные установки в целях перекрытия доступа к Балтийскому морю в случае конфликта на территории Европы.

Ранее сообщалось, что эксперт Анатолий Вассерман заявил о способности России помешать Соединенным Штатам захватить Луну.

 

ДЦ

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