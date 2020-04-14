Экс-руководитель ПВО Москвы раскрыл часть характеристик нового комплекса С-500

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Раскрыты некоторые характеристики нового российского комплекса С-500, испытания которого планируется начать в текущем году. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался Сергей Хатылев, бывший руководитель ПВО Москвы.

Как отметил Хатылев, С-500 сможет уничтожать все, «что летает в диапазоне до гиперзвуковых скоростей» на высотах почти до 200 километров и на дальности до 600 километров.

Также собеседник «Московского комсомольца» рассказал, что комплекс способен работать в разделенном режиме. При нем один локатор контролирует находящиеся на максимальных высотах цели, а другой — те, что летят у земли.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете назвали российский фрегат, который может побеждать корабли НАТО без единого выстрела.