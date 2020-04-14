В сети назвали способный побеждать корабли НАТО без единого выстрела фрегат РФ

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14 апреля 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Фрегат «Адмирал Касатонов», MOD Russia / globallookpress.com

Новый российский фрегат «Адмирал Касатонов» может побеждать корабли Североатлантического альянса без единого выстрела. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «Техника войны» в «Яндекс. Дзен», судно, которое поступит на флот летом текущего года, может весть огонь ракетами «Калибр» и «Оникс». Кроме того, фрегат оснащен новейшими системами РЛС и электронной аппаратурой. С помощью системы создания ложных помех «Адмирал Касатонов» способен «парализовать» корабли НАТО без единого выстрела, отмечается в процитированной публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, рассказал о лазерном оружии РФ, которое может «ослеплять» самолеты и ракеты, имеющиеся в распоряжении Соединенных Штатов.