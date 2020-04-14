Экс-разведчик поведал о способном «ослеплять» ракеты США лазерном оружии России

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14 апреля 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

Российские военные, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

В распоряжении Российской Федерации имеется лазерное оружие, способное «ослеплять» самолеты и ракеты Соединенных Штатов и других стран, являющихся вероятными противниками Москвы. Об этом рассказал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Эксперт, ставший собеседником авторов YouTube-канала ITON-TV, отметил, что космос с каждым годом становится ареной борьбы электронных средств, разведки и систем наведения. У России, как отметил Кедми, есть лазерное оружие, которое может, помимо уничтожения живой силы и инфраструктуры противника, «ослеплять» его самолеты и ракеты.

Из слов экс-разведчика следует, что лазерным оружием оснащены расположенные в северной части РФ соединения армии страны. Отправка подобных систем в космос может быть очень эффективным шагом, добавил Яков Кедми.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере назвали российское оружие, способное уничтожить все американские авианосцы.