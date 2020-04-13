Названо способное уничтожить все авианосцы Соединенных Штатов оружие России

Разрабатываемая в Российской Федерации гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» может уничтожить все одиннадцать действующих в данный момент американских авианосцев. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.
Канал «Мирный солдат» в «Яндекс. Дзен» пишет со ссылкой на китайские СМИ, что ракеты «Циркон» способны развивать скорость около девяти Махов, их максимальная дальность – одна тысяча километров. «Цирконами» можно оснащать любые корабли, которые имеют систему вертикального запуска ракет.
Ранее в понедельник сообщалось, что журнал National Interest назвал «абсолютное» оружие российского президента Владимира Путина.