Силовым ведомствам России выделят 3 млрд на борьбу с коронавирусом

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14 апреля 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Российские силовые ведомства – Минобороны, ФСБ, ФСИН и Росгвардия – получат 3 139 млн рублей из резервного фонда правительства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, Минобороны получит 2,29 млрд рублей, ФСБ – 120,7 млн рублей, ФСИН – 223,4 млн рублей, Росгвардия – 21,8 млн рублей. Также средства от правительства получат управление делами президента РФ и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) – 194,8 млн рублей 284,4 млн рублей, соответственно.

Выделяемые средства направят на дополнительные выплаты работникам ведомственных медучреждений.

Ранее сообщалось, что правительство выделяет регионам более 33 млрд рублей на оснащение медицинских организаций.