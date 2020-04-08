Правительство выделяет регионам более 33 млрд рублей на оснащение медицинских организаций

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8 апреля 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам из резервного фонда на оснащение коечного фонда медицинских организаций для помощи больным с коронавирусом. Документ опубликован на сайте Кабмина.

Речь идет о выделении Минфину России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетных ассигнований в размере 33 436 000 000 рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций.

Эти средства регионы должны направить на оснащение или переоснащение, а также «на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций... для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ может пересмотреть условия предоставления ипотечных каникул.