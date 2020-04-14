В Госдуме прокомментировали предложение увеличить стипендию студентам-волонтёрам

В Госдуме оценили предложение руководителя проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Ильи Сёмина увеличить стипендию студентам-волонтёрам. Предложение поощрить студентов-волонтёров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, прокомментировал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
В Госдуме отметили, что сейчас «любая безвозмездная волонтёрская помощь сейчас на вес золота», поэтому важно её поддерживать. Чернышов считает, что самый важный метод стимулирования — экономический и финансовый. Депутат предложил:
«Необходимо рассматривать и такие виды поощрения, как бесплатное получение второго высшего образования либо гарантированные места в магистратуре для тех, кто вносит особый вклад в волонтёрские проекты».
Ранее работу медиков и волонтёров отметил главврач Коммунарки Денис Проценко.