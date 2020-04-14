О необычных историях с пациентами больницы в Коммунарке, с выявленным у них COVID, поделился волонтер

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

О необычных историях с пациентами больницы № 40 в московском поселке Коммунарка, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, поделился волонтер - молодой человек по имени Влад. Волонтер работает в Коммунарке две недели.

Волонтер рассказал, что некоторые пациенты скрывают имена людей, с которыми находились в контакте.

У мужчин случались пикантные истории. Так в больнице в Коммунарке молодой мужчина, зараженный коронавирусом, признался, что в четверг отвез жену с ребенком на дачу, а в пятницу встретился с девушкой. Девушке пришлось сдать тест на коронавирус. Супруга зараженного пациента об этой истории не знает. А медикам пришлось проверять информацию.

Еще один пациент рассказывал, что играл с друзьями дома на бильярде. Его "легенду" проверили. Оказалось, что он вылетал за границу. По словам волонтера, таких разных историй много.

Волонтер поделился, что достаточно много людей продолжают вести активный образ жизни вместо положенной самоизоляции, но для заражения может хватить "одного момента". Есть такие пациенты, которые 14 дней строго в самоизоляции, а потом съездили в гипермаркет и заболели.

Напомним, главврач Коммунарки заразился коронавирусом.