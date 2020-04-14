Коронавирус 14 апреля: во Франции продлили ограничения, в России создан новый препарат от COVID-19

Количество заразившихся коронавирусом в мире достигло 1 928 208 человек. Погибли 119 719 зараженных. Выздоровели 453 527. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».
- Во Франции продлили ограничения из-за COVID-19 до 11 мая. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Практически ещё на месяц все рестораны и непродовольственные магазины будут закрыты.
- В Сочи коронавирус диагностировали у 15 медиков. Сейчас они госпитализированы. Всего в городе зафиксировано 44 случая заражения COVID-19.
- Количество россиян, перешедших на «удалёнку», выросло в пять раз. О полном переходе на удалённый режим работы из-за пандемии заявили 20 марта 3% респондентов. Сейчас – 14%.Ещё 15% россиян ответили, что на «удалёнку» переведены только некоторые отделы. 35% заявили, что у них в компаниях сотрудников распустили в отпуска.
- В Калмыкии умер первый пациент с коронавирусной инфекцией. Это был пожилой человек, который имел патологии. По данным главы Минздрава Калмыкии, на данный момент в республике зафиксировано 59 случаев заболевания COVID-19, вылечились 9 человек.
- Власти Воронежской области обязали самоизолироваться на 14 дней приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Исключение касается прибывших в командировку. Кроме этого, работодатели, чьи предприятия и организации могут работать в режиме самоизоляции, будут заполнять специальную форму.
- В России создан новый препарат от COVID-19. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, разработано лекарство, которое тестировалось зарубежными врачами в ряде стран. Это уже полностью российский аналог. Глава Минздрава также добавил, испытания препарата начнутся через 10-12 дней.