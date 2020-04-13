В России создан новый препарат от COVID-19

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13 апреля 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

В России создали новый препарат для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным.

По словам министра, созданный препарат является полностью отечественным аналогом лекарства, которое тестировалось зарубежными врачами в ряде стран. В настоящий момент произведена первая партия препарата, предназначенная для клинических испытаний. Глава Минздрава сообщил, что испытания российского лекарства стартуют не позднее, чем через 10-12 дней. «В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», - добавил он.