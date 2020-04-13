В Минздраве сравнили летальность от пневмоний в стране с прошлогодними показателями

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13 апреля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, как в 2020 году изменилось количество летальных случаев из-за пневмонии в сравнении с прошлым годом.

Мурашко отметил, что в ведомстве строго отслеживают показатели летальности от пневмонии и иных заболеваний. Это делается для того, чтобы не допустить снижения объёмов экстренной помощи.

«И понедельный контроль за показателями смертности показывает нам, что на сегодняшнюю дату мы имеем стабильную ситуацию по сравнению с предыдущим годом. Количество смертности в стране меньше на 5% по сравнению с 2019 годом за то же количество недель предыдущего года», - рассказал о ситуации министр.