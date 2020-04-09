В Минздраве рассказали, что коронавирус можно диагностировать без тестов

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9 апреля 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусную инфекцию можно диагностировать и без специальных тестов, основываясь только на клинической картине пациента.

По словам главы Минздрава, COVID-19 имеет специфическую клиническую картину, по которой можно сразу диагностировать заболевание.

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», - сказал Мурашко.

Ранее министр рассказал, как переносят коронавирус люди, которые вовремя не начали лечение.