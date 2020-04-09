Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мурашко рассказал о состоянии больных коронавирусом, не начавших лечение вовремя

, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мурашко рассказал о состоянии больных коронавирусом, не начавших лечение вовремя
Фото: pixabay.com

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как протекает коронавирус у тех, кто не начал лечение вовремя. Министр отметил, что медики наблюдают у таких пациентов ухудшение состояния.

«Сегодня мы, к сожалению, видим тяжесть процессов разную и особенно ухудшение состояния у тех, кто несвоевременно начал лечение и не придерживался определенных рекомендаций по терапии, и поздно обратился», - рассказал Мурашко.

Министр отметил, что российская система здравоохранения находится в стрессовых условиях, часть больничных коек перепрофилирована в связи с пандемией коронавирусной инфекцией.

АБ

Здоровье

Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 поражать головной мозг

Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 поражать головной мозг

Смертельно опасный китайский коронавирус COVID-19 может поражать головной мозг человека. К соответствующему выводу пришли российские ученые, говорится в материале, который размещен на страницах СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью