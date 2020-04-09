Мурашко рассказал о состоянии больных коронавирусом, не начавших лечение вовремя

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9 апреля 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как протекает коронавирус у тех, кто не начал лечение вовремя. Министр отметил, что медики наблюдают у таких пациентов ухудшение состояния.

«Сегодня мы, к сожалению, видим тяжесть процессов разную и особенно ухудшение состояния у тех, кто несвоевременно начал лечение и не придерживался определенных рекомендаций по терапии, и поздно обратился», - рассказал Мурашко.

Министр отметил, что российская система здравоохранения находится в стрессовых условиях, часть больничных коек перепрофилирована в связи с пандемией коронавирусной инфекцией.