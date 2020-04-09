Минздрав рекомендует не пользоваться кондиционерами во время эпидемии

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 апреля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

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Министерство здравоохранения России в обновленной версии рекомендаций предупредило о том, что кондиционеры повышают риск распространения коронавирусной инфекции в непроветриваемых помещениях.

В связи с этим их применение в местах высокой угрозы распространения инфекции COVID-19 запрещено. Кондиционеры увеличивают риск инфицирования, поскольку способствуют поддержанию высоких концентраций инфекции в воздухе, потому что помещение не вентилируется.



Также в Минздраве отмечают, что применение воздухоочистителей, в том числе с источником УФБИ, не является эффективной мерой по снижению риска распространения воздушных инфекций, включая коронавирус, так как они недостаточно производительны. Ведомством рекомендовано чаще проветривать помещения.

Российское министерство здравоохранения также перечислило пять основных признаков заражения коронавирусом COVID-19.