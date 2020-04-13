Власти Воронежской области обязали самоизолироваться приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга

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13 апреля 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С 14 апреля в Воронежской области вступят в силу уточнения в нормативно-правовые акты по режиму всеобщей самоизоляции. Соответствующий указ подписал глава региона.

Отныне все, приезжающие в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, обязаны сообщать об этом по телефону 8 (473) 2100461, а также самоизолироваться на 14 дней. Исключение касается прибывших в командировку.

В остальном документ касается местных жителей. В частности, работодатели, чьи предприятия и организации могут работать в режиме самоизоляции, теперь будут заполнять специальную форму.

Гражданам разрешили посещать суды, адвокатские и нотариальные конторы, органы дознания и следствия, судебно-экспертные учреждения. Разрешено и перемещение волонтеров – для доставки продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся, разрешили донорство крови и деятельность организаций, оказывающих ритуальные услуги, открываются парикмахерские и салоны оптики.

Ранее сообщалось, что 18 московских священнослужителей и монахов заразились коронавирусом.