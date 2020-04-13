18 московских священнослужителей и монахов заразились коронавирусом

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13 апреля 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

У 18 священников и монахов, которые служат в храмах и монастырях Московской епархии, диагностировали коронавирус. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и Всея Руси.

Заболевшие коронавирусом служили в Марьино, Крылатском, Алексеевском, Таганском, Метрогородке, Басманном, Перово, Свиблово, Коптево, Елохово, Тверском и Замоскворечье.

Кроме этого, сообщается о наличии у 21 священника и монаха симптомов коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Киeвo-Печерскoй лaвре у 30 из 44 священников, которым сделали тест, oбнaружили кoрoнaвирус.