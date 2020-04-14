Телефонные мошенники решили заработать на режиме самоизоляции

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14 апреля 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МВД РФ

Аферисты требуют заплатить штраф в 4 тысячи рублей за якобы нарушенные гражданином ограничительные меры.

В МВД России сообщили о рассылке смс, в которых сообщается, что человек, согласно геолокации, якобы нарушил режим карантина и должен оплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.

Аферисты указывают номер телефона, на который необходимо перевести деньги и ссылаются на «соответствующе постановление». В этом же сообщении следует угроза о возбуждении уголовного дела за неуплату штрафа.

«Будьте бдительны и предупредите пожилых родственников – ни при каких обстоятельствах не нужно переводить деньги на телефонные номера», – говорится в сообщении МВД РФ.

В министерстве пояснили, что протокол о правонарушении могут составить только уполномоченные сотрудники полиции и органов государственной власти при фиксировании самого нарушения в соответствии с действующим законодательством.

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