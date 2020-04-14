Доктор Ачкасов считает «парадоксальной» ситуацию с COVID в Москве

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14 апреля 2020, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Ачкасов, фото с сайта Кремля

Евгений Ачкасов, профессор, доктор медицинских наук, президент Российского медицинского общества, считает, что в Москве сложилась «парадоксальная ситуация» с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По мнению профессора, первоначально жители Москвы ответственно отнеслись к самоизоляции и четко выполняли все предписания. Как отметил Ачкасов, москвичи, как только все начиналось, продемонстрировали солидарность в плане дисциплинированности. В первые дни индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2 – 4,3. А в последнюю неделю этот показатель снижается.

Евгений Ачкасов, выступая в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1», сказал, что снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально повышению числа зараженных коронавирусной инфекцией и жертв COVID. «Это вообще парадоксальная ситуация», - cчитает профессор.

Ачкасов подчеркнул, что, согласно данным исследований ученых, даже легкие формы COVID-19 могут привести к серьезным осложнениям, среди которых фиброз легких.

Утром в понедельник, 13 апреля, стало известно, что в Москве еще 150 пациентов вылечились от коронавируса нового типа. Всего 82 человека в Москве от коронавируса умерли. У большинства из них были серьезные сопутствующие заболевания.