Эксперт считает, что распространение коронавируса в России идет по своему сценарию

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что резкого роста заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России смогли избежать благодаря самоизоляции.
По мнению эксперта, в России эпидемия коронавируса могла пойти по итальянскому или испанскому сценарию, если бы не ввелись самоизоляция и дистанцирование.
Как отметила Попович, нарушение режима изоляции в Москве вывело всю страну на свой сценарий, и он отличается от других.
Эксперт подчеркнула, что это не испанский, итальянский или американский сценарий, но и не такой оптимистичный как в Греции или в Австрии.
Ранее Лариса Попович заявляла, что распространение коронавирусной инфекции в России больше не происходит по оптимистическому сценарию.
В России число случаев заражения COVID-19 превысило 18 тысяч человек. Вылечились более 1,4 тысячи пациентов.
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