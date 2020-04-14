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Инфекционист заявил об опасности жесткого карантина

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Инфекционист заявил об опасности жесткого карантина
COVID-19, pixabay.com
Заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров рассказал, что у жесткого карантина есть обратная сторона, которая является опасной.
 
Эксперт уточнил, что во время жесткого карантина может произойти так, что лекарство, станет "более ядовитым", чем заболевание. Он, однако, не объяснил, по какой причине это может случиться.
 
Владимир Никифоров подчеркнул, что подобная ситуация может сложиться в том случае, если меры изоляции чрезмерно строгие, однако в России в настоящий момент, по мнению специалиста, "не перегибают палку".
ЕТ
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