Инфекционист заявил об опасности жесткого карантина

Эксперт уточнил, что во время жесткого карантина может произойти так, что лекарство, станет "более ядовитым", чем заболевание. Он, однако, не объяснил, по какой причине это может случиться.

Владимир Никифоров подчеркнул, что подобная ситуация может сложиться в том случае, если меры изоляции чрезмерно строгие, однако в России в настоящий момент, по мнению специалиста, "не перегибают палку".