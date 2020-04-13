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Во Франции продлили ограничения из-за коронавируса

, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Во Франции продлили ограничения из-за коронавируса
Фото: Pixabay

Президент Франции Эммануэль Макрон продлил ограничительные меры на территории страны до 11 мая.

Об этом французский лидер сообщил в телеобращении к нации. Макрон отметил, что «надежда возвращается», но после перечислил регионы Франции, где переполнены госпитали и призвал «применять правила».

Практически еще на месяц сохранятся строгие ограничения на передвижения людей, все кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины будут закрыты.

Ранее сообщалось, что число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч человек.

ДВа
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