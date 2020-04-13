Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч человек

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13 апреля 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: Pixabay

В штате Нью-Йорк за последние сутки от коронавируса скончался 671 человек. Общее число жертв здесь превысило 10 тысяч. Губернатор Эндрю Куомо считает, что пик эпидемии уже пройден.

Он отметил снижение роста смертности от инфекции, поскольку показатель за последние сутки стал самым низким за неделю.

Куомо заявил, что «худшее позади» и «мы можем начать путь к нормальной жизни». Тем не менее, губернатор подчеркнул, что если граждане не будут соблюдать установленные режим самоизоляции, ситуация снова ухудшится.

Ранее сообщалось, что в Италии больше 20 тысяч человек умерло из-за нового коронавируса.